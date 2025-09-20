TAY Pris (TAY)
0.00%
-1.24%
-20.55%
-20.55%
TAY (TAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAY er $ 0.0078192, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAY endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og -20.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på TAY er $ 34.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAY er 524.06M, med en total tilgang på 524058951.073117. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.87K.
I løpet av i dag er prisendringen på TAY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på TAY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på TAY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på TAY til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.24%
|30 dager
|$ 0
|+3.25%
|60 dager
|$ 0
|-15.22%
|90 dager
|$ 0
|--
Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
