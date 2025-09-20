TAY (TAY) Prisinformasjon (USD)

TAY (TAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAY er $ 0.0078192, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAY endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.24% over 24 timer og -20.55% i løpet av de siste 7 dagene.

TAY (TAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.87K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.87K Opplagsforsyning 524.06M Total forsyning 524,058,951.073117

Nåværende markedsverdi på TAY er $ 34.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAY er 524.06M, med en total tilgang på 524058951.073117. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.87K.