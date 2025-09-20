Targon (SN4) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 16.54 $ 16.54 $ 16.54 24 timer lav $ 17.22 $ 17.22 $ 17.22 24 timer høy 24 timer lav $ 16.54$ 16.54 $ 16.54 24 timer høy $ 17.22$ 17.22 $ 17.22 All Time High $ 39.23$ 39.23 $ 39.23 Laveste pris $ 14.03$ 14.03 $ 14.03 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -3.64% Prisendring (7D) -1.07% Prisendring (7D) -1.07%

Targon (SN4) sanntidsprisen er $16.57. I løpet av de siste 24 timene har SN4 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 16.54 og et toppnivå på $ 17.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN4 er $ 39.23, mens den rekordlave prisen er $ 14.03.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN4 endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -3.64% over 24 timer og -1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Targon (SN4) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.80M$ 41.80M $ 41.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 41.80M$ 41.80M $ 41.80M Opplagsforsyning 2.52M 2.52M 2.52M Total forsyning 2,523,263.116399243 2,523,263.116399243 2,523,263.116399243

Nåværende markedsverdi på Targon er $ 41.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN4 er 2.52M, med en total tilgang på 2523263.116399243. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 41.80M.