Taboshi pris i dag

Sanntids Taboshi (TABOSHI) pris i dag er $ 11.34, med en 0.64% endring de siste 24 timene. Nåværende TABOSHI til USD konverteringssats er $ 11.34 per TABOSHI.

Taboshi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 626,697, med en sirkulerende forsyning på 55.14K TABOSHI. I løpet av de siste 24 timene TABOSHI har den blitt handlet mellom $ 10.95(laveste) og $ 11.56 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 47.25, mens tidenes laveste notering var $ 10.95.

Kortsiktig har TABOSHI beveget seg -1.30% i løpet av den siste timen og -16.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Taboshi (TABOSHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 626.70K$ 626.70K $ 626.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Opplagsforsyning 55.14K 55.14K 55.14K Total forsyning 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Nåværende markedsverdi på Taboshi er $ 626.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TABOSHI er 55.14K, med en total tilgang på 185964.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11M.