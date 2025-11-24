Taboshi (TABOSHI)-prisforutsigelse (USD)

Få Taboshi prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TABOSHI vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp TABOSHI

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Taboshi % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Taboshi-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Taboshi potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 11.35 i 2025. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Taboshi potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 11.9175 i 2026. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TABOSHI for 2027 $ 12.5133 med en 10.25% vekstrate. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TABOSHI for 2028 $ 13.1390 med en 15.76% vekstrate. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TABOSHI for 2029 $ 13.7959 med en 21.55% vekstrate. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TABOSHI for 2030 $ 14.4857 med en 27.63% vekstrate. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Taboshi potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 23.5958. Taboshi (TABOSHI) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Taboshi potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 38.4351. År Pris Vekst 2025 $ 11.35 0.00%

2026 $ 11.9175 5.00%

2027 $ 12.5133 10.25%

2028 $ 13.1390 15.76%

2029 $ 13.7959 21.55%

2030 $ 14.4857 27.63%

2031 $ 15.2100 34.01%

2032 $ 15.9705 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 16.7691 47.75%

2034 $ 17.6075 55.13%

2035 $ 18.4879 62.89%

2036 $ 19.4123 71.03%

2037 $ 20.3829 79.59%

2038 $ 21.4021 88.56%

2039 $ 22.4722 97.99%

2040 $ 23.5958 107.89% Vis mer Kortsiktig Taboshi-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 11.35 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 11.3515 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 11.3608 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 11.3966 0.41% Taboshi (TABOSHI) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TABOSHI November 24, 2025(I dag) er $11.35 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Taboshi (TABOSHI) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TABOSHI, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $11.3515 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Taboshi (TABOSHI) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TABOSHI, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $11.3608 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Taboshi (TABOSHI) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TABOSHI $11.3966 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Taboshi prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 625.94K$ 625.94K $ 625.94K Opplagsforsyning 55.14K 55.14K 55.14K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste TABOSHI-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har TABOSHI en sirkulerende forsyning på 55.14K og total markedsverdi på $ 625.94K. Se TABOSHI livepris

Taboshi Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Taboshi direktepris, er gjeldende pris for Taboshi 11.35USD. Den sirkulerende forsyningen av Taboshi(TABOSHI) er 55.14K TABOSHI , som gir den en markedsverdi på $625,944 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.03% $ 0.226101 $ 11.56 $ 11.08

7 dager -15.57% $ -1.7679 $ 13.9362 $ 10.9539

30 dager -15.38% $ -1.7463 $ 13.9362 $ 10.9539 24-timers ytelse De siste 24 timene har Taboshi vist en prisbevegelse på $0.226101 , noe som gjenspeiler en 2.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Taboshi handlet på en topp på $13.9362 og en bunn på $10.9539 . Det så en prisendring på -15.57% . Denne nylige trenden viser potensialet til TABOSHI for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Taboshi opplevd en -15.38% endring, som gjenspeiler omtrent $-1.7463 av dens verdi. Dette indikerer at TABOSHI kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Taboshi (TABOSHI) prisforutsigelsesmodul? Taboshi-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TABOSHI basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Taboshi det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TABOSHI, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Taboshi. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TABOSHI. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TABOSHI for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Taboshi.

Hvorfor er TABOSHI-prisforutsigelse viktig?

TABOSHI-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TABOSHI nå? I følge dine forutsigelser vil TABOSHI oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TABOSHI neste måned? I følge Taboshi (TABOSHI)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TABOSHI-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TABOSHI koste i 2026? Prisen på 1 Taboshi (TABOSHI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TABOSHI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TABOSHI i 2027? Taboshi (TABOSHI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TABOSHI innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TABOSHI i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Taboshi (TABOSHI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TABOSHI i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Taboshi (TABOSHI) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TABOSHI koste i 2030? Prisen på 1 Taboshi (TABOSHI) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TABOSHI øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TABOSHI i 2040? Taboshi (TABOSHI) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TABOSHI innen 2040. Registrer deg nå