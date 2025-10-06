Contentos pris i dag

Sanntids Contentos (COS) pris i dag er $ 0.001515, med en 2.92% endring de siste 24 timene. Nåværende COS til USD konverteringssats er $ 0.001515 per COS.

Contentos rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- COS. I løpet av de siste 24 timene COS har den blitt handlet mellom $ 0.001465(laveste) og $ 0.001547 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har COS beveget seg -0.66% i løpet av den siste timen og -9.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 70.22K.

Contentos (COS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 70.22K$ 70.22K $ 70.22K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.00M$ 15.00M $ 15.00M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Contentos er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 70.22K. Den sirkulerende forsyningen på COS er --, med en total tilgang på 9900474904. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.00M.