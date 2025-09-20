syrupUSDC (SYRUPUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24 timer lav $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 24 timer høy 24 timer lav $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 timer høy $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 All Time High $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Laveste pris $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.09% Prisendring (7D) +0.09%

syrupUSDC (SYRUPUSDC) sanntidsprisen er $1.13. I løpet av de siste 24 timene har SYRUPUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.12 og et toppnivå på $ 1.13, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYRUPUSDC er $ 1.14, mens den rekordlave prisen er $ 1.055.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYRUPUSDC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.13B$ 1.13B $ 1.13B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.13B$ 1.13B $ 1.13B Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,003,437,834.949422 1,003,437,834.949422 1,003,437,834.949422

Nåværende markedsverdi på syrupUSDC er $ 1.13B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYRUPUSDC er 1.00B, med en total tilgang på 1003437834.949422. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.13B.