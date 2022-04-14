syrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i syrupUSDC (SYRUPUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Informasjon SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. Offisiell nettside: https://maple.finance/ Kjøp SYRUPUSDC nå!

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for syrupUSDC (SYRUPUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.14B Total forsyning: $ 1.01B Sirkulerende forsyning: $ 1.01B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.14B All-time high: $ 1.14 All-Time Low: $ 1.055 Nåværende pris: $ 1.13

syrupUSDC (SYRUPUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak syrupUSDC (SYRUPUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SYRUPUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SYRUPUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SYRUPUSDCs tokenomics, kan du utforske SYRUPUSDC tokenets livepris!

SYRUPUSDC prisforutsigelse Vil du vite hvor SYRUPUSDC kan være på vei? Vår SYRUPUSDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SYRUPUSDC tokenets prisforutsigelse nå!

