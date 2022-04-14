Synthetify (SNY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Synthetify (SNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Synthetify (SNY) Informasjon "Synthetify is an upcoming synthetic assets platform, fully built on top of the Solana blockchain. The platform aims to provide a bridge between cryptocurrencies, stocks, fiat money and other financial instruments directly from one decentralized exchange. Synthetify solves critical problems of other Synthetic assets platforms, like high fees, long confirmation times and losses caused by arbitrage during sharp market moves. Solana blockchain offers orders of magnitude better performance than any other layer one blockchain available on the market right now and thanks to low fees and fast confirmation time is perfect bedrock for applications like Synthetify. Synthetify will introduce its own token that will act as collateral for synthetic assets, reduce fees on Synthetify exchange and hold voting power during governance decisions." Offisiell nettside: http://synthetify.io/ Kjøp SNY nå!

Synthetify (SNY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Synthetify (SNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 11.56M $ 11.56M $ 11.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 263.29K $ 263.29K $ 263.29K All-time high: $ 7.42 $ 7.42 $ 7.42 All-Time Low: $ 0.00180255 $ 0.00180255 $ 0.00180255 Nåværende pris: $ 0.00263212 $ 0.00263212 $ 0.00263212 Lær mer om Synthetify (SNY) pris

Synthetify (SNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Synthetify (SNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNYs tokenomics, kan du utforske SNY tokenets livepris!

SNY prisforutsigelse Vil du vite hvor SNY kan være på vei? Vår SNY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!