Redacted Coin (RDAC) Informasjon Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Offisiell nettside: https://redactedgroup.io/ Teknisk dokument: https://redactedgroup.io/whitepaper Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192 Kjøp RDAC nå!

Redacted Coin (RDAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Redacted Coin (RDAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 222.64M $ 222.64M $ 222.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M All-time high: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 All-Time Low: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Nåværende pris: $ 0.006095 $ 0.006095 $ 0.006095 Lær mer om Redacted Coin (RDAC) pris

Redacted Coin (RDAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Redacted Coin (RDAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RDAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RDAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RDACs tokenomics, kan du utforske RDAC tokenets livepris!

Redacted Coin (RDAC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RDAC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RDAC nå!

RDAC prisforutsigelse Vil du vite hvor RDAC kan være på vei? Vår RDAC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RDAC tokenets prisforutsigelse nå!

