Synthetify (SNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0027052 24 timer høy $ 0.0027326 All Time High $ 7.42 Laveste pris $ 0.00180255 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.58% Prisendring (7D) +0.70%

Synthetify (SNY) sanntidsprisen er $0.00272208. I løpet av de siste 24 timene har SNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0027052 og et toppnivå på $ 0.0027326, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNY er $ 7.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.00180255.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.58% over 24 timer og +0.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synthetify (SNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 272.16K Opplagsforsyning 11.56M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Synthetify er $ 31.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SNY er 11.56M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 272.16K.