Dagens Synth livepris er 6.01 USD. Spor prisoppdateringer for SN50 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN50 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Synth Logo

Synth Pris (SN50)

Ikke oppført

1 SN50 til USD livepris:

$6.02
$6.02$6.02
+2.60%1D
USD
Synth (SN50) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:57:22 (UTC+8)

Synth (SN50) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 5.67
$ 5.67$ 5.67
24 timer lav
$ 6.3
$ 6.3$ 6.3
24 timer høy

$ 5.67
$ 5.67$ 5.67

$ 6.3
$ 6.3$ 6.3

$ 6.46
$ 6.46$ 6.46

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

-0.16%

+2.53%

+142.32%

+142.32%

Synth (SN50) sanntidsprisen er $6.01. I løpet av de siste 24 timene har SN50 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.67 og et toppnivå på $ 6.3, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN50 er $ 6.46, mens den rekordlave prisen er $ 1.3.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN50 endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, +2.53% over 24 timer og +142.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synth (SN50) Markedsinformasjon

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

--
----

$ 16.01M
$ 16.01M$ 16.01M

2.66M
2.66M 2.66M

2,664,541.183833073
2,664,541.183833073 2,664,541.183833073

Nåværende markedsverdi på Synth er $ 16.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN50 er 2.66M, med en total tilgang på 2664541.183833073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.01M.

Synth (SN50) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Synth til USD ble $ +0.148478.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Synth til USD ble $ +15.4182853850.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Synth til USD ble $ +2.9399645880.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Synth til USD ble $ +2.9021216811557193.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.148478+2.53%
30 dager$ +15.4182853850+256.54%
60 dager$ +2.9399645880+48.92%
90 dager$ +2.9021216811557193+93.38%

Hva er Synth (SN50)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Synth Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Synth (SN50) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Synth (SN50) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Synth.

Sjekk Synthprisprognosen nå!

SN50 til lokale valutaer

Synth (SN50) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Synth (SN50) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SN50 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Synth (SN50)

Hvor mye er Synth (SN50) verdt i dag?
Live SN50 prisen i USD er 6.01 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SN50-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SN50 til USD er $ 6.01. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Synth?
Markedsverdien for SN50 er $ 16.01M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SN50?
Den sirkulerende forsyningen av SN50 er 2.66M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSN50 ?
SN50 oppnådde en ATH-pris på 6.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SN50?
SN50 så en ATL-pris på 1.3 USD.
Hva er handelsvolumet til SN50?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SN50 er -- USD.
Vil SN50 gå høyere i år?
SN50 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SN50 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:57:22 (UTC+8)

Synth (SN50) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.