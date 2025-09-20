Synth (SN50) Prisinformasjon (USD)

Synth (SN50) sanntidsprisen er $6.01. I løpet av de siste 24 timene har SN50 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.67 og et toppnivå på $ 6.3, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN50 er $ 6.46, mens den rekordlave prisen er $ 1.3.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN50 endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, +2.53% over 24 timer og +142.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Synth (SN50) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Synth er $ 16.01M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN50 er 2.66M, med en total tilgang på 2664541.183833073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.01M.