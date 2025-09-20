Swop (SWOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00989659 $ 0.00989659 $ 0.00989659 24 timer lav $ 0.00990225 $ 0.00990225 $ 0.00990225 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00989659$ 0.00989659 $ 0.00989659 24 timer høy $ 0.00990225$ 0.00990225 $ 0.00990225 All Time High $ 0.01391529$ 0.01391529 $ 0.01391529 Laveste pris $ 0.00898893$ 0.00898893 $ 0.00898893 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.03% Prisendring (7D) +0.06% Prisendring (7D) +0.06%

Swop (SWOP) sanntidsprisen er $0.00989834. I løpet av de siste 24 timene har SWOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00989659 og et toppnivå på $ 0.00990225, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SWOP er $ 0.01391529, mens den rekordlave prisen er $ 0.00898893.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SWOP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swop (SWOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 98.98M$ 98.98M $ 98.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 98.98M$ 98.98M $ 98.98M Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 9,999,998,198.799337 9,999,998,198.799337 9,999,998,198.799337

Nåværende markedsverdi på Swop er $ 98.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWOP er 10.00B, med en total tilgang på 9999998198.799337. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 98.98M.