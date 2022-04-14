Swop (SWOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Swop (SWOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself. Offisiell nettside: https://swopme.co Teknisk dokument: https://swopple.gitbook.io/swop

Swop (SWOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swop (SWOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 101.13M Total forsyning: $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 101.13M All-time high: $ 0.01391529 All-Time Low: $ 0.00898893 Nåværende pris: $ 0.010113

Swop (SWOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Swop (SWOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

SWOP prisforutsigelse Vil du vite hvor SWOP kan være på vei? Vår SWOP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

