Swop (SWOP) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Swop (SWOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Swop (SWOP) Informasjon

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem.

It powers and rewards the protocol through:

-Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles

-Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps

-Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools

-Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds

$SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Offisiell nettside:
https://swopme.co
Teknisk dokument:
https://swopple.gitbook.io/swop

Swop (SWOP) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Swop (SWOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 101.13M
$ 101.13M
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 101.13M
$ 101.13M
All-time high:
$ 0.01391529
$ 0.01391529
All-Time Low:
$ 0.00898893
$ 0.00898893
Nåværende pris:
$ 0.010113
$ 0.010113

Swop (SWOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Swop (SWOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SWOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SWOP tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SWOPs tokenomics, kan du utforske SWOP tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.