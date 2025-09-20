Swarm (SN124) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 24 timer lav $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 24 timer høy 24 timer lav $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 24 timer høy $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 All Time High $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Laveste pris $ 0.730678$ 0.730678 $ 0.730678 Prisendring (1H) -0.29% Prisendring (1D) -0.69% Prisendring (7D) -1.35% Prisendring (7D) -1.35%

Swarm (SN124) sanntidsprisen er $1.44. I løpet av de siste 24 timene har SN124 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.42 og et toppnivå på $ 1.51, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN124 er $ 2.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.730678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN124 endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -1.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swarm (SN124) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 972.48K 972.48K 972.48K Total forsyning 972,476.954695974 972,476.954695974 972,476.954695974

Nåværende markedsverdi på Swarm er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN124 er 972.48K, med en total tilgang på 972476.954695974. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.