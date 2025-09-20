Dagens Swarm livepris er 1.44 USD. Spor prisoppdateringer for SN124 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN124 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Swarm livepris er 1.44 USD. Spor prisoppdateringer for SN124 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SN124 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SN124

SN124 Prisinformasjon

SN124 tokenomics

SN124 Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Swarm Logo

Swarm Pris (SN124)

Ikke oppført

1 SN124 til USD livepris:

$1.44
$1.44$1.44
-0.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Swarm (SN124) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:32 (UTC+8)

Swarm (SN124) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
24 timer lav
$ 1.51
$ 1.51$ 1.51
24 timer høy

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

$ 0.730678
$ 0.730678$ 0.730678

-0.29%

-0.69%

-1.35%

-1.35%

Swarm (SN124) sanntidsprisen er $1.44. I løpet av de siste 24 timene har SN124 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.42 og et toppnivå på $ 1.51, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN124 er $ 2.24, mens den rekordlave prisen er $ 0.730678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN124 endret seg med -0.29% i løpet av den siste timen, -0.69% over 24 timer og -1.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Swarm (SN124) Markedsinformasjon

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

972.48K
972.48K 972.48K

972,476.954695974
972,476.954695974 972,476.954695974

Nåværende markedsverdi på Swarm er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN124 er 972.48K, med en total tilgang på 972476.954695974. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.

Swarm (SN124) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Swarm til USD ble $ -0.010097622798455.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Swarm til USD ble $ +0.8428227840.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Swarm til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Swarm til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.010097622798455-0.69%
30 dager$ +0.8428227840+58.53%
60 dager$ 0--
90 dager$ 0--

Hva er Swarm (SN124)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Swarm Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Swarm (SN124) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Swarm (SN124) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Swarm.

Sjekk Swarmprisprognosen nå!

SN124 til lokale valutaer

Swarm (SN124) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Swarm (SN124) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SN124 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Swarm (SN124)

Hvor mye er Swarm (SN124) verdt i dag?
Live SN124 prisen i USD er 1.44 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SN124-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SN124 til USD er $ 1.44. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Swarm?
Markedsverdien for SN124 er $ 1.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SN124?
Den sirkulerende forsyningen av SN124 er 972.48K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSN124 ?
SN124 oppnådde en ATH-pris på 2.24 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SN124?
SN124 så en ATL-pris på 0.730678 USD.
Hva er handelsvolumet til SN124?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SN124 er -- USD.
Vil SN124 gå høyere i år?
SN124 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SN124 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:36:32 (UTC+8)

Swarm (SN124) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.