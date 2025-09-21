Basert på forutsigelsen din, kan Swarm potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.32 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Swarm potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.3860 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN124 for 2027 $ 1.4553 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN124 for 2028 $ 1.5280 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN124 for 2029 $ 1.6044 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SN124 for 2030 $ 1.6846 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Swarm potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.7441.

I 2050 kan prisen på Swarm potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 4.4699.