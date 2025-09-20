SURF (SURF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00735034 $ 0.00735034 $ 0.00735034 24 timer lav $ 0.00796258 $ 0.00796258 $ 0.00796258 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00735034$ 0.00735034 $ 0.00735034 24 timer høy $ 0.00796258$ 0.00796258 $ 0.00796258 All Time High $ 0.03671856$ 0.03671856 $ 0.03671856 Laveste pris $ 0.00718873$ 0.00718873 $ 0.00718873 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -3.93% Prisendring (7D) -20.38% Prisendring (7D) -20.38%

SURF (SURF) sanntidsprisen er $0.00757964. I løpet av de siste 24 timene har SURF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00735034 og et toppnivå på $ 0.00796258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SURF er $ 0.03671856, mens den rekordlave prisen er $ 0.00718873.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SURF endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -20.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SURF (SURF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 758.70K$ 758.70K $ 758.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 758.70K$ 758.70K $ 758.70K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SURF er $ 758.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SURF er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 758.70K.