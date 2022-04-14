SURF (SURF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SURF (SURF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SURF (SURF) Informasjon $SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits. Offisiell nettside: https://cryptoparadise.net/surf/ Kjøp SURF nå!

SURF (SURF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SURF (SURF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 667.90K $ 667.90K $ 667.90K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 667.90K $ 667.90K $ 667.90K All-time high: $ 0.03671856 $ 0.03671856 $ 0.03671856 All-Time Low: $ 0.00661944 $ 0.00661944 $ 0.00661944 Nåværende pris: $ 0.00668644 $ 0.00668644 $ 0.00668644 Lær mer om SURF (SURF) pris

SURF (SURF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SURF (SURF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SURF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SURF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SURFs tokenomics, kan du utforske SURF tokenets livepris!

