Superfriend (SUPFRIEND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00194839$ 0.00194839 $ 0.00194839 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -2.86% Prisendring (7D) +38.89% Prisendring (7D) +38.89%

Superfriend (SUPFRIEND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUPFRIEND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUPFRIEND er $ 0.00194839, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUPFRIEND endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -2.86% over 24 timer og +38.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Superfriend (SUPFRIEND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 110.28K$ 110.28K $ 110.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 110.28K$ 110.28K $ 110.28K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,938,968.3438449 999,938,968.3438449 999,938,968.3438449

Nåværende markedsverdi på Superfriend er $ 110.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUPFRIEND er 999.94M, med en total tilgang på 999938968.3438449. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.28K.