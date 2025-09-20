sunpepe (SUNPEPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0062668$ 0.0062668 $ 0.0062668 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) -1.61% Prisendring (7D) -1.61%

sunpepe (SUNPEPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUNPEPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUNPEPE er $ 0.0062668, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUNPEPE endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

sunpepe (SUNPEPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.67K$ 95.67K $ 95.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.67K$ 95.67K $ 95.67K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på sunpepe er $ 95.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUNPEPE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.67K.