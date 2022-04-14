Summer Point Token (SUMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Summer Point Token (SUMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Summer Point Token (SUMX) Informasjon The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Offisiell nettside: https://summerpointtoken.finance Kjøp SUMX nå!

Summer Point Token (SUMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Summer Point Token (SUMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Total forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Sirkulerende forsyning: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M All-time high: $ 0.01769242 $ 0.01769242 $ 0.01769242 All-Time Low: $ 0.01101307 $ 0.01101307 $ 0.01101307 Nåværende pris: $ 0.01148887 $ 0.01148887 $ 0.01148887 Lær mer om Summer Point Token (SUMX) pris

Summer Point Token (SUMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Summer Point Token (SUMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUMXs tokenomics, kan du utforske SUMX tokenets livepris!

