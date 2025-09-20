Summer Point Token (SUMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01120333 24 timer lav $ 0.01146741 24 timer høy All Time High $ 0.01769242 Laveste pris $ 0.01101307 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +1.78% Prisendring (7D) -0.67%

Summer Point Token (SUMX) sanntidsprisen er $0.01140223. I løpet av de siste 24 timene har SUMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01120333 og et toppnivå på $ 0.01146741, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUMX er $ 0.01769242, mens den rekordlave prisen er $ 0.01101307.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUMX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +1.78% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Summer Point Token (SUMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.26M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.26M Opplagsforsyning 900.00M Total forsyning 900,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Summer Point Token er $ 10.26M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUMX er 900.00M, med en total tilgang på 900000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.26M.