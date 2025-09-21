Summer Point Token (SUMX)-prisforutsigelse (USD)

Få Summer Point Token prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SUMX vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Summer Point Token % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Summer Point Token-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Summer Point Token potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011362 i 2025. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Summer Point Token potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.011930 i 2026. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUMX for 2027 $ 0.012527 med en 10.25% vekstrate. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUMX for 2028 $ 0.013153 med en 15.76% vekstrate. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUMX for 2029 $ 0.013811 med en 21.55% vekstrate. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUMX for 2030 $ 0.014501 med en 27.63% vekstrate. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Summer Point Token potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023621. Summer Point Token (SUMX) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Summer Point Token potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.038477. År Pris Vekst 2025 $ 0.011362 0.00%

Gjeldende Summer Point Token prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M Opplagsforsyning 900.00M 900.00M 900.00M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SUMX-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SUMX en sirkulerende forsyning på 900.00M og total markedsverdi på $ 10.23M. Se SUMX livepris

Summer Point Token Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Summer Point Token direktepris, er gjeldende pris for Summer Point Token 0.011362USD. Den sirkulerende forsyningen av Summer Point Token(SUMX) er 900.00M SUMX , som gir den en markedsverdi på $10,226,290 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.34% $ 0 $ 0.011403 $ 0.011244

7 dager -0.86% $ -0.000098 $ 0.012915 $ 0.011137

30 dager -5.50% $ -0.000625 $ 0.012915 $ 0.011137 24-timers ytelse De siste 24 timene har Summer Point Token vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -0.34% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Summer Point Token handlet på en topp på $0.012915 og en bunn på $0.011137 . Det så en prisendring på -0.86% . Denne nylige trenden viser potensialet til SUMX for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Summer Point Token opplevd en -5.50% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000625 av dens verdi. Dette indikerer at SUMX kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Summer Point Token (SUMX) prisforutsigelsesmodul? Summer Point Token-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SUMX basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Summer Point Token det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SUMX, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Summer Point Token. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SUMX. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SUMX for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Summer Point Token.

Hvorfor er SUMX-prisforutsigelse viktig?

SUMX-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SUMX nå? I følge dine forutsigelser vil SUMX oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SUMX neste måned? I følge Summer Point Token (SUMX)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SUMX-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SUMX koste i 2026? Prisen på 1 Summer Point Token (SUMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SUMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SUMX i 2027? Summer Point Token (SUMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SUMX innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SUMX i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Summer Point Token (SUMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SUMX i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Summer Point Token (SUMX) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SUMX koste i 2030? Prisen på 1 Summer Point Token (SUMX) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SUMX øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SUMX i 2040? Summer Point Token (SUMX) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SUMX innen 2040.