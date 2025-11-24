Hva er SULLY

SULLY (SULLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SULLY (SULLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.94K $ 125.94K $ 125.94K Total forsyning: $ 849.83M $ 849.83M $ 849.83M Sirkulerende forsyning: $ 849.83M $ 849.83M $ 849.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 125.94K $ 125.94K $ 125.94K All-time high: $ 0.00134211 $ 0.00134211 $ 0.00134211 All-Time Low: $ 0.00013573 $ 0.00013573 $ 0.00013573 Nåværende pris: $ 0.00014899 $ 0.00014899 $ 0.00014899 Lær mer om SULLY (SULLY) pris Kjøp SULLY nå!

SULLY (SULLY) Informasjon Offisiell nettside: https://sully.fun Teknisk dokument: https://sully.fun/chat

SULLY (SULLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SULLY (SULLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SULLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SULLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SULLYs tokenomics, kan du utforske SULLY tokenets livepris!

SULLY prisforutsigelse Vil du vite hvor SULLY kan være på vei? Vår SULLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SULLY tokenets prisforutsigelse nå!

