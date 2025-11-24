SULLY pris i dag

Sanntids SULLY (SULLY) pris i dag er --, med en 3.88% endring de siste 24 timene. Nåværende SULLY til USD konverteringssats er -- per SULLY.

SULLY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 153,201, med en sirkulerende forsyning på 849.83M SULLY. I løpet av de siste 24 timene SULLY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00134211, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SULLY beveget seg +0.66% i løpet av den siste timen og +2.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SULLY (SULLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.20K$ 153.20K $ 153.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 153.20K$ 153.20K $ 153.20K Opplagsforsyning 849.83M 849.83M 849.83M Total forsyning 849,834,086.501935 849,834,086.501935 849,834,086.501935

Nåværende markedsverdi på SULLY er $ 153.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SULLY er 849.83M, med en total tilgang på 849834086.501935. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 153.20K.