SUKI (SUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00512745 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +3.41%

SUKI (SUKI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUKI er $ 0.00512745, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUKI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +3.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SUKI (SUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.63K Opplagsforsyning 183.79M Total forsyning 183,789,475.2

Nåværende markedsverdi på SUKI er $ 18.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUKI er 183.79M, med en total tilgang på 183789475.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.63K.