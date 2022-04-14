SUKI (SUKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SUKI (SUKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SUKI (SUKI) Informasjon In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold . Offisiell nettside: https://sukioneth.xyz Kjøp SUKI nå!

SUKI (SUKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SUKI (SUKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.79K $ 18.79K $ 18.79K Total forsyning: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M Sirkulerende forsyning: $ 183.79M $ 183.79M $ 183.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.79K $ 18.79K $ 18.79K All-time high: $ 0.00512745 $ 0.00512745 $ 0.00512745 All-Time Low: $ 0.00002548 $ 0.00002548 $ 0.00002548 Nåværende pris: $ 0.00010226 $ 0.00010226 $ 0.00010226 Lær mer om SUKI (SUKI) pris

SUKI (SUKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SUKI (SUKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUKIs tokenomics, kan du utforske SUKI tokenets livepris!

SUKI prisforutsigelse Vil du vite hvor SUKI kan være på vei? Vår SUKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUKI tokenets prisforutsigelse nå!

