Suite (SUITE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.364851$ 0.364851 $ 0.364851 Laveste pris $ 0.00995876$ 0.00995876 $ 0.00995876 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.33% Prisendring (7D) -6.33%

Suite (SUITE) sanntidsprisen er $0.01240983. I løpet av de siste 24 timene har SUITE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUITE er $ 0.364851, mens den rekordlave prisen er $ 0.00995876.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUITE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Suite (SUITE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 124.10K$ 124.10K $ 124.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 124.10K$ 124.10K $ 124.10K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Suite er $ 124.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUITE er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 124.10K.