STEAM (STEAM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00769158 24 timer høy $ 0.00797934 All Time High $ 0.03808406 Laveste pris $ 0.00550384 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -2.68%

STEAM (STEAM) sanntidsprisen er $0.00775653. I løpet av de siste 24 timene har STEAM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00769158 og et toppnivå på $ 0.00797934, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEAM er $ 0.03808406, mens den rekordlave prisen er $ 0.00550384.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEAM endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -2.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STEAM (STEAM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.75M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.74M Opplagsforsyning 225.76M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på STEAM er $ 1.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEAM er 225.76M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.74M.