STEAM (STEAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STEAM (STEAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STEAM (STEAM) Informasjon Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming. Offisiell nettside: https://earthlings.land/ Teknisk dokument: https://indd.adobe.com/view/b10ee984-697f-4a80-b409-dfac99981a3d Kjøp STEAM nå!

STEAM (STEAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STEAM (STEAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 225.76M $ 225.76M $ 225.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M All-time high: $ 0.03808406 $ 0.03808406 $ 0.03808406 All-Time Low: $ 0.00550384 $ 0.00550384 $ 0.00550384 Nåværende pris: $ 0.00704368 $ 0.00704368 $ 0.00704368 Lær mer om STEAM (STEAM) pris

STEAM (STEAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STEAM (STEAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEAMs tokenomics, kan du utforske STEAM tokenets livepris!

STEAM prisforutsigelse Vil du vite hvor STEAM kan være på vei? Vår STEAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STEAM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!