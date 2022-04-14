StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Informasjon StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Offisiell nettside: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera Kjøp BERASTONE nå!

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M Total forsyning: $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K Sirkulerende forsyning: $ 3.89K $ 3.89K $ 3.89K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M All-time high: $ 4,941.52 $ 4,941.52 $ 4,941.52 All-Time Low: $ 974.17 $ 974.17 $ 974.17 Nåværende pris: $ 4,150.82 $ 4,150.82 $ 4,150.82

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BERASTONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BERASTONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BERASTONEs tokenomics, kan du utforske BERASTONE tokenets livepris!

