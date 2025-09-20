StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,443.06 $ 4,443.06 $ 4,443.06 24 timer lav $ 4,584.94 $ 4,584.94 $ 4,584.94 24 timer høy 24 timer lav $ 4,443.06$ 4,443.06 $ 4,443.06 24 timer høy $ 4,584.94$ 4,584.94 $ 4,584.94 All Time High $ 4,941.52$ 4,941.52 $ 4,941.52 Laveste pris $ 974.17$ 974.17 $ 974.17 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.72% Prisendring (7D) -5.33% Prisendring (7D) -5.33%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) sanntidsprisen er $4,454.7. I løpet av de siste 24 timene har BERASTONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,443.06 og et toppnivå på $ 4,584.94, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BERASTONE er $ 4,941.52, mens den rekordlave prisen er $ 974.17.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BERASTONE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.72% over 24 timer og -5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M Opplagsforsyning 3.95K 3.95K 3.95K Total forsyning 3,949.17470121974 3,949.17470121974 3,949.17470121974

Nåværende markedsverdi på StakeStone Berachain Vault Token er $ 17.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BERASTONE er 3.95K, med en total tilgang på 3949.17470121974. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.60M.