Stader BNBx (BNBX) tokenomics

Stader BNBx (BNBX) Informasjon Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Offisiell nettside: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx Kjøp BNBX nå!

Stader BNBx (BNBX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stader BNBx (BNBX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.57M $ 18.57M $ 18.57M Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 All-time high: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 All-Time Low: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Nåværende pris: $ 1,130.12 $ 1,130.12 $ 1,130.12 Lær mer om Stader BNBx (BNBX) pris

Stader BNBx (BNBX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stader BNBx (BNBX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNBX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNBX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNBXs tokenomics, kan du utforske BNBX tokenets livepris!

