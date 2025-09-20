Stader BNBx (BNBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1,078.44 $ 1,078.44 $ 1,078.44 24 timer lav $ 1,107.05 $ 1,107.05 $ 1,107.05 24 timer høy 24 timer lav $ 1,078.44$ 1,078.44 $ 1,078.44 24 timer høy $ 1,107.05$ 1,107.05 $ 1,107.05 All Time High $ 1,612.2$ 1,612.2 $ 1,612.2 Laveste pris $ 17.73$ 17.73 $ 17.73 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.18% Prisendring (7D) +6.51% Prisendring (7D) +6.51%

Stader BNBx (BNBX) sanntidsprisen er $1,089.5. I løpet av de siste 24 timene har BNBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,078.44 og et toppnivå på $ 1,107.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNBX er $ 1,612.2, mens den rekordlave prisen er $ 17.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNBX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +6.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stader BNBx (BNBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 16.41K 16.41K 16.41K Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på Stader BNBx er $ 17.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNBX er 16.41K, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.