Dagens Stader BNBx livepris er 1,089.5 USD. Spor prisoppdateringer for BNBX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNBX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stader BNBx livepris er 1,089.5 USD. Spor prisoppdateringer for BNBX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNBX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BNBX

BNBX Prisinformasjon

BNBX Offisiell nettside

BNBX tokenomics

BNBX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Stader BNBx Logo

Stader BNBx Pris (BNBX)

Ikke oppført

1 BNBX til USD livepris:

$1,088.43
$1,088.43$1,088.43
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Stader BNBx (BNBX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:35:55 (UTC+8)

Stader BNBx (BNBX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1,078.44
$ 1,078.44$ 1,078.44
24 timer lav
$ 1,107.05
$ 1,107.05$ 1,107.05
24 timer høy

$ 1,078.44
$ 1,078.44$ 1,078.44

$ 1,107.05
$ 1,107.05$ 1,107.05

$ 1,612.2
$ 1,612.2$ 1,612.2

$ 17.73
$ 17.73$ 17.73

-0.00%

+0.18%

+6.51%

+6.51%

Stader BNBx (BNBX) sanntidsprisen er $1,089.5. I løpet av de siste 24 timene har BNBX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,078.44 og et toppnivå på $ 1,107.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNBX er $ 1,612.2, mens den rekordlave prisen er $ 17.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNBX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +6.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stader BNBx (BNBX) Markedsinformasjon

$ 17.86M
$ 17.86M$ 17.86M

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

16.41K
16.41K 16.41K

--
----

Nåværende markedsverdi på Stader BNBx er $ 17.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BNBX er 16.41K, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.

Stader BNBx (BNBX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Stader BNBx til USD ble $ +1.96.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stader BNBx til USD ble $ +144.8425969500.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stader BNBx til USD ble $ +315.8726338000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stader BNBx til USD ble $ +394.0880148808733.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +1.96+0.18%
30 dager$ +144.8425969500+13.29%
60 dager$ +315.8726338000+28.99%
90 dager$ +394.0880148808733+56.67%

Hva er Stader BNBx (BNBX)

Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Stader BNBx (BNBX) Ressurs

Offisiell nettside

Stader BNBx Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stader BNBx (BNBX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stader BNBx (BNBX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stader BNBx.

Sjekk Stader BNBxprisprognosen nå!

BNBX til lokale valutaer

Stader BNBx (BNBX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stader BNBx (BNBX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNBX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Stader BNBx (BNBX)

Hvor mye er Stader BNBx (BNBX) verdt i dag?
Live BNBX prisen i USD er 1,089.5 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNBX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNBX til USD er $ 1,089.5. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stader BNBx?
Markedsverdien for BNBX er $ 17.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNBX?
Den sirkulerende forsyningen av BNBX er 16.41K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNBX ?
BNBX oppnådde en ATH-pris på 1,612.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNBX?
BNBX så en ATL-pris på 17.73 USD.
Hva er handelsvolumet til BNBX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNBX er -- USD.
Vil BNBX gå høyere i år?
BNBX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNBX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:35:55 (UTC+8)

Stader BNBx (BNBX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.