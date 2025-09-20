Stablecomp (SCOMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.100213$ 0.100213 $ 0.100213 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.21% Prisendring (7D) +0.21%

Stablecomp (SCOMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SCOMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOMP er $ 0.100213, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOMP endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stablecomp (SCOMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.52K$ 37.52K $ 37.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.63K$ 86.63K $ 86.63K Opplagsforsyning 86.62M 86.62M 86.62M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Stablecomp er $ 37.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCOMP er 86.62M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.63K.