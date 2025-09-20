Dagens SquidOnSui livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SQID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQID pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SquidOnSui livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SQID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SQID

SQID Prisinformasjon

SQID Offisiell nettside

SQID tokenomics

SQID Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SquidOnSui Logo

SquidOnSui Pris (SQID)

Ikke oppført

1 SQID til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
SquidOnSui (SQID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:39:15 (UTC+8)

SquidOnSui (SQID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

+0.91%

+1.39%

+1.39%

SquidOnSui (SQID) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SQID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQID er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQID endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.91% over 24 timer og +1.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SquidOnSui (SQID) Markedsinformasjon

$ 20.39K
$ 20.39K$ 20.39K

--
----

$ 20.39K
$ 20.39K$ 20.39K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SquidOnSui er $ 20.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQID er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.39K.

SquidOnSui (SQID) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på SquidOnSui til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SquidOnSui til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SquidOnSui til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SquidOnSui til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.91%
30 dager$ 0-23.66%
60 dager$ 0-39.88%
90 dager$ 0--

Hva er SquidOnSui (SQID)

SQUID ON SUI aims to be a leading meme coin within the Sui ecosystem with a strong emphasis on community engagement. It's designed to foster a transparent and inclusive environment where every member feels valued and empowered. Born from the desire to create a fun and engaging memecoin, SQUID ON SUI captures the innovative spirit of the Sui Network. It's more than just a meme coin; it's a symbol of the community's creativity and collaborative spirit within the Sui ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

SquidOnSui (SQID) Ressurs

Offisiell nettside

SquidOnSui Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SquidOnSui (SQID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SquidOnSui (SQID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SquidOnSui.

Sjekk SquidOnSuiprisprognosen nå!

SQID til lokale valutaer

SquidOnSui (SQID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SquidOnSui (SQID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SQID tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om SquidOnSui (SQID)

Hvor mye er SquidOnSui (SQID) verdt i dag?
Live SQID prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SQID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SQID til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SquidOnSui?
Markedsverdien for SQID er $ 20.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SQID?
Den sirkulerende forsyningen av SQID er 10.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSQID ?
SQID oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SQID?
SQID så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SQID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQID er -- USD.
Vil SQID gå høyere i år?
SQID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SQID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:39:15 (UTC+8)

SquidOnSui (SQID) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.