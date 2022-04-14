SPUD (SPUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SPUD (SPUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SPUD (SPUD) Informasjon Spud Buy Bot is a Telegram-native live-trade tracker for Abstract-Chain tokens. By reading the chain’s mempool and Dexscreener API, it detects every buy to a token’s LP, formats the data—buyer wallet, spend, tokens received, price impact, refreshed market-cap and chart link—and pushes an eye-catching embed to your group. One /setup command activates the hosted service; no servers, no API keys, plus optional daily CSV digests for deeper insight. Offisiell nettside: https://spudonabstract.com/ Teknisk dokument: https://spudonabstract.com/ Kjøp SPUD nå!

SPUD (SPUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SPUD (SPUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 308.43K Total forsyning: $ 914.78M Sirkulerende forsyning: $ 914.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 308.43K All-time high: $ 0.00101743 All-Time Low: $ 0.00012899 Nåværende pris: $ 0.00033717 Lær mer om SPUD (SPUD) pris

SPUD (SPUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SPUD (SPUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPUDs tokenomics, kan du utforske SPUD tokenets livepris!

SPUD prisforutsigelse Vil du vite hvor SPUD kan være på vei? Vår SPUD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPUD tokenets prisforutsigelse nå!

