SPUD (SPUD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00101743$ 0.00101743 $ 0.00101743 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.55% Prisendring (1D) -25.37% Prisendring (7D) -25.05% Prisendring (7D) -25.05%

SPUD (SPUD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPUD er $ 0.00101743, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPUD endret seg med +2.55% i løpet av den siste timen, -25.37% over 24 timer og -25.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPUD (SPUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 327.98K$ 327.98K $ 327.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 327.98K$ 327.98K $ 327.98K Opplagsforsyning 914.78M 914.78M 914.78M Total forsyning 914,784,798.447274 914,784,798.447274 914,784,798.447274

Nåværende markedsverdi på SPUD er $ 327.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPUD er 914.78M, med en total tilgang på 914784798.447274. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 327.98K.