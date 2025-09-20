Spintria (SP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00589365 24 timer lav $ 0.00664192 24 timer høy All Time High $ 0.05442 Laveste pris $ 0.00455647 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -10.73% Prisendring (7D) -9.85%

Spintria (SP) sanntidsprisen er $0.00592862. I løpet av de siste 24 timene har SP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00589365 og et toppnivå på $ 0.00664192, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SP er $ 0.05442, mens den rekordlave prisen er $ 0.00455647.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SP endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -10.73% over 24 timer og -9.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spintria (SP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 305.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.27M Opplagsforsyning 51.56M Total forsyning 888,704,032.0

Nåværende markedsverdi på Spintria er $ 305.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SP er 51.56M, med en total tilgang på 888704032.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.27M.