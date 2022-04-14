SpineDAO Token (SPINE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SpineDAO Token (SPINE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SpineDAO Token (SPINE) Informasjon SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem. Offisiell nettside: https://www.spinedao.com/ Teknisk dokument: https://spinedao.gitbook.io/spinedao Kjøp SPINE nå!

SpineDAO Token (SPINE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SpineDAO Token (SPINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 297.87M $ 297.87M $ 297.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.43M $ 11.43M $ 11.43M All-time high: $ 0.01343126 $ 0.01343126 $ 0.01343126 All-Time Low: $ 0.00570414 $ 0.00570414 $ 0.00570414 Nåværende pris: $ 0.01143139 $ 0.01143139 $ 0.01143139 Lær mer om SpineDAO Token (SPINE) pris

SpineDAO Token (SPINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SpineDAO Token (SPINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPINE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPINEs tokenomics, kan du utforske SPINE tokenets livepris!

