SpineDAO Token (SPINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01205953 24 timer høy $ 0.01240084 All Time High $ 0.01343126 Laveste pris $ 0.00570414 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.21% Prisendring (7D) -4.69%

SpineDAO Token (SPINE) sanntidsprisen er $0.01224058. I løpet av de siste 24 timene har SPINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01205953 og et toppnivå på $ 0.01240084, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPINE er $ 0.01343126, mens den rekordlave prisen er $ 0.00570414.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPINE endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.21% over 24 timer og -4.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SpineDAO Token (SPINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.66M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.27M Opplagsforsyning 297.87M Total forsyning 999,999,996.9786093

Nåværende markedsverdi på SpineDAO Token er $ 3.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPINE er 297.87M, med en total tilgang på 999999996.9786093. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.27M.