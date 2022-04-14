Speculation (SPECU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Speculation (SPECU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Speculation (SPECU) Informasjon Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space. Offisiell nettside: https://speculation.art/ Kjøp SPECU nå!

Speculation (SPECU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Speculation (SPECU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.34K $ 44.34K $ 44.34K Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.34K $ 44.34K $ 44.34K All-time high: $ 0.711783 $ 0.711783 $ 0.711783 All-Time Low: $ 0.00769145 $ 0.00769145 $ 0.00769145 Nåværende pris: $ 0.0443367 $ 0.0443367 $ 0.0443367 Lær mer om Speculation (SPECU) pris

Speculation (SPECU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Speculation (SPECU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPECU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPECU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPECUs tokenomics, kan du utforske SPECU tokenets livepris!

