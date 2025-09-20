Speculation (SPECU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04947747 $ 0.04947747 $ 0.04947747 24 timer lav $ 0.054839 $ 0.054839 $ 0.054839 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04947747$ 0.04947747 $ 0.04947747 24 timer høy $ 0.054839$ 0.054839 $ 0.054839 All Time High $ 0.711783$ 0.711783 $ 0.711783 Laveste pris $ 0.00769145$ 0.00769145 $ 0.00769145 Prisendring (1H) +0.29% Prisendring (1D) +7.90% Prisendring (7D) +5.43% Prisendring (7D) +5.43%

Speculation (SPECU) sanntidsprisen er $0.054773. I løpet av de siste 24 timene har SPECU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04947747 og et toppnivå på $ 0.054839, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPECU er $ 0.711783, mens den rekordlave prisen er $ 0.00769145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPECU endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, +7.90% over 24 timer og +5.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Speculation (SPECU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Speculation er $ 54.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPECU er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.78K.