Dagens Speculation livepris er 0.054773 USD. Spor prisoppdateringer for SPECU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPECU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SPECU til USD livepris:

$0.054773
+7.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Speculation (SPECU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:38:33 (UTC+8)

Speculation (SPECU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04947747
24 timer lav
$ 0.054839
24 timer høy

$ 0.04947747
$ 0.054839
$ 0.711783
$ 0.00769145
+0.29%

+7.90%

+5.43%

+5.43%

Speculation (SPECU) sanntidsprisen er $0.054773. I løpet av de siste 24 timene har SPECU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04947747 og et toppnivå på $ 0.054839, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPECU er $ 0.711783, mens den rekordlave prisen er $ 0.00769145.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPECU endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, +7.90% over 24 timer og +5.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Speculation (SPECU) Markedsinformasjon

$ 54.78K
--
$ 54.78K
1.00M
1,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Speculation er $ 54.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPECU er 1.00M, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.78K.

Speculation (SPECU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Speculation til USD ble $ +0.00400974.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Speculation til USD ble $ +0.0009622027.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Speculation til USD ble $ +0.0331217534.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Speculation til USD ble $ +0.03340524959247933.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00400974+7.90%
30 dager$ +0.0009622027+1.76%
60 dager$ +0.0331217534+60.47%
90 dager$ +0.03340524959247933+156.33%

Hva er Speculation (SPECU)

Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Speculation (SPECU) Ressurs

Offisiell nettside

Speculation Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Speculation (SPECU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Speculation (SPECU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Speculation.

Sjekk Speculationprisprognosen nå!

SPECU til lokale valutaer

Speculation (SPECU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Speculation (SPECU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPECU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Speculation (SPECU)

Hvor mye er Speculation (SPECU) verdt i dag?
Live SPECU prisen i USD er 0.054773 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPECU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPECU til USD er $ 0.054773. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Speculation?
Markedsverdien for SPECU er $ 54.78K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPECU?
Den sirkulerende forsyningen av SPECU er 1.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPECU ?
SPECU oppnådde en ATH-pris på 0.711783 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPECU?
SPECU så en ATL-pris på 0.00769145 USD.
Hva er handelsvolumet til SPECU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPECU er -- USD.
Vil SPECU gå høyere i år?
SPECU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPECU prisprognosen for en mer grundig analyse.
