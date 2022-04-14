Spacemesh ($SMH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spacemesh ($SMH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spacemesh ($SMH) Informasjon pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​. Offisiell nettside: https://spacemesh.io Teknisk dokument: https://spacemesh.io/blog/spacemesh-white-paper-1/ Kjøp $SMH nå!

Spacemesh ($SMH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spacemesh ($SMH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 179.71K $ 179.71K $ 179.71K Total forsyning: $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M Sirkulerende forsyning: $ 71.85M $ 71.85M $ 71.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 179.71K $ 179.71K $ 179.71K All-time high: $ 6.75 $ 6.75 $ 6.75 All-Time Low: $ 0.00159981 $ 0.00159981 $ 0.00159981 Nåværende pris: $ 0.0025011 $ 0.0025011 $ 0.0025011 Lær mer om Spacemesh ($SMH) pris

Spacemesh ($SMH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spacemesh ($SMH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SMH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SMH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SMHs tokenomics, kan du utforske $SMH tokenets livepris!

$SMH prisforutsigelse Vil du vite hvor $SMH kan være på vei? Vår $SMH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SMH tokenets prisforutsigelse nå!

