Spacemesh ($SMH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00240047 24 timer høy $ 0.00270076 All Time High $ 6.75 Laveste pris $ 0.00159981 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -7.39% Prisendring (7D) -3.85%

Spacemesh ($SMH) sanntidsprisen er $0.0025009. I løpet av de siste 24 timene har $SMH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00240047 og et toppnivå på $ 0.00270076, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SMH er $ 6.75, mens den rekordlave prisen er $ 0.00159981.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SMH endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -7.39% over 24 timer og -3.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spacemesh ($SMH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 179.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 179.69K Opplagsforsyning 71.85M Total forsyning 71,851,534.729

Nåværende markedsverdi på Spacemesh er $ 179.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SMH er 71.85M, med en total tilgang på 71851534.729. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 179.69K.