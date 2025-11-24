Spacebucks pris i dag

Sanntids Spacebucks (SBX) pris i dag er $ 0.00038929, med en 3.81% endring de siste 24 timene. Nåværende SBX til USD konverteringssats er $ 0.00038929 per SBX.

Spacebucks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 389,293, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M SBX. I løpet av de siste 24 timene SBX har den blitt handlet mellom $ 0.00038936(laveste) og $ 0.00046442 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00324161, mens tidenes laveste notering var $ 0.0001394.

Kortsiktig har SBX beveget seg -0.90% i løpet av den siste timen og -21.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Spacebucks (SBX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 389.29K$ 389.29K $ 389.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 389.29K$ 389.29K $ 389.29K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Spacebucks er $ 389.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBX er 1000.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 389.29K.