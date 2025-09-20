SoulBazaar ($SOULS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00287614$ 0.00287614 $ 0.00287614 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.45% Prisendring (1D) -5.81% Prisendring (7D) -12.24% Prisendring (7D) -12.24%

SoulBazaar ($SOULS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $SOULS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $SOULS er $ 0.00287614, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $SOULS endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -5.81% over 24 timer og -12.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SoulBazaar ($SOULS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.49K$ 76.49K $ 76.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 76.49K$ 76.49K $ 76.49K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,998,381.0 999,998,381.0 999,998,381.0

Nåværende markedsverdi på SoulBazaar er $ 76.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $SOULS er 1000.00M, med en total tilgang på 999998381.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 76.49K.