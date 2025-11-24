SOLPUMP pris i dag

Sanntids SOLPUMP (SOLPUMP) pris i dag er $ 0.01826828, med en 3.76% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLPUMP til USD konverteringssats er $ 0.01826828 per SOLPUMP.

SOLPUMP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,670,508, med en sirkulerende forsyning på 90.49M SOLPUMP. I løpet av de siste 24 timene SOLPUMP har den blitt handlet mellom $ 0.01750729(laveste) og $ 0.01917866 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02417307, mens tidenes laveste notering var $ 0.00712638.

Kortsiktig har SOLPUMP beveget seg -0.82% i løpet av den siste timen og +19.27% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SOLPUMP (SOLPUMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Opplagsforsyning 90.49M 90.49M 90.49M Total forsyning 184,376,599.417077 184,376,599.417077 184,376,599.417077

