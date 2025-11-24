Solotto pris i dag

Sanntids Solotto (LOTTO) pris i dag er $ 0.0000676, med en 0.84% endring de siste 24 timene. Nåværende LOTTO til USD konverteringssats er $ 0.0000676 per LOTTO.

Solotto rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 60,361, med en sirkulerende forsyning på 892.89M LOTTO. I løpet av de siste 24 timene LOTTO har den blitt handlet mellom $ 0.00006618(laveste) og $ 0.00006911 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00041251, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006528.

Kortsiktig har LOTTO beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -14.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Solotto (LOTTO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.36K$ 60.36K $ 60.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.04K$ 64.04K $ 64.04K Opplagsforsyning 892.89M 892.89M 892.89M Total forsyning 947,243,830.36403 947,243,830.36403 947,243,830.36403

Nåværende markedsverdi på Solotto er $ 60.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOTTO er 892.89M, med en total tilgang på 947243830.36403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.04K.