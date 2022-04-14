Solnic (SOLNIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solnic (SOLNIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solnic (SOLNIC) Informasjon The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Offisiell nettside: https://www.solniccoin.io Kjøp SOLNIC nå!

Solnic (SOLNIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solnic (SOLNIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Total forsyning: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Sirkulerende forsyning: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M All-time high: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 All-Time Low: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Nåværende pris: $ 0.0052756 $ 0.0052756 $ 0.0052756 Lær mer om Solnic (SOLNIC) pris

Solnic (SOLNIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solnic (SOLNIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLNIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLNIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLNICs tokenomics, kan du utforske SOLNIC tokenets livepris!

SOLNIC prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLNIC kan være på vei? Vår SOLNIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLNIC tokenets prisforutsigelse nå!

