Solnic (SOLNIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00573401 24 timer høy $ 0.00639696 All Time High $ 0.01108836 Laveste pris $ 0.00290478 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) +4.28% Prisendring (7D) +17.06%

Solnic (SOLNIC) sanntidsprisen er $0.00615757. I løpet av de siste 24 timene har SOLNIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00573401 og et toppnivå på $ 0.00639696, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLNIC er $ 0.01108836, mens den rekordlave prisen er $ 0.00290478.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLNIC endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, +4.28% over 24 timer og +17.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solnic (SOLNIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.79M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.79M Opplagsforsyning 939.87M Total forsyning 939,869,395.740701

Nåværende markedsverdi på Solnic er $ 5.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLNIC er 939.87M, med en total tilgang på 939869395.740701. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.79M.